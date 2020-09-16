السعودية ترفع تذاكر الطيران بنسبة 40%

الأربعاء، 16-09-2020
08:42 م
محمد فضل - متابعات
قال بدر المالكي، الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية
للسفر والسياحة، إن أسعار
تذاكر الطيران سوف ترتفع بنسبة تتراوح ما بين ٣٠ إلى ٤٠
٪ بسبب وجود مقاعد فارغة بين كل مسافر والآخر.
وأوضح
“المالكي”، أنه بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية سوف تعود أسعار
التذاكر إلى طبيعتها
بشكل تدريجي.
وأضاف:
“تذاكر الطيران ترجع إلى العرض والطلب فإذا كان لا يوجد مسافرين فسيكون هناك ارتفاع
طفيف في هذه الأسعار
”.
وعن
توقعاته بشأن المدة التي تستغرقها الشركات والمكاتب السياحية لتعويض خسائرها بسبب جائحة
كورونا، تابع : “سوف نحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات للتعافي التام، ولا يزال الدعم
الحكومي هو حجر الأساس في تماسك القطاع في كثير من الدول في مواجهة هذه الخسائر”.