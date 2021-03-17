السعودية تدعو لاجتماع طارئ في الرياض بعد اقتحام قصر المعاشيق

الأربعاء، 17-03-2021
01:31 م
المصريون
أعربت وزارة الخارجية السعودية
، عن إدانة المملكة بأشد العبارات
اقتحام المتظاهرين قصر المعاشيق
في اليمن
يوم أمس الثلاثاء.
وأكدت المملكة العربية السعودية
، دعم الحكومة اليمن
ية التي
باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 30 ديسمبر 2020م برئاسة الدكتور معين عبدالملك،
وأهمية منحها الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمن
ي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية
الصعبة الراهنة.
ودعت المملكة طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة والاجتماع
في الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط في الاتفاق، وتؤكد بأن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة
لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمن
ي وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم
مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ويسهم في تكريس أمن واستقرار اليمن
، ودعم جهود
التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن
.