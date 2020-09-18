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السعودية.. تحذير عاجل لسكان مكة المكرّمة

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أرشيفية
الجمعة، 18-09-2020 01:56 م وكالات- الدويني فولي
حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، من طقس اليوم بسبب الأمطار الغزيرة التي ستشهدها المنطقة خلال الساعات القادمة.

ودعت المديرية في بيان لها الجميع الي ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.


وكان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية ، اليوم، قد توقعت ان تشهد سماء" أضم والطائف، وميسان، والعرضيات" سحب رعدية ممطرة.

كما حذرت من نشاط كبير للرياح السطحية مصحوبا بحالة من شبه انعدامٍ في الرؤية حتى الساعة السابعة مساءً.
 

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