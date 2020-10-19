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السعودية.. تحذيرات عاجل من حالة الطقس في مكة

السعودية
أرشيفية
 
الإثنين، 19-10-2020 11:19 ص مصطفي عبد الغني

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، اليوم الاثنين، من حالة الطقس في مدينة مكة.

وتوقعت الهيئة في تقريرها نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح البكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ".


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
وتابع التقرير: "حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف".

وكانت المملكة العربية السعودية قد حددت مجموعة من الشروط والضوابط لاستضافة الفنادق والوحدات السكنية لجميع المعتمرين الذين سيزورون مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ونشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، بيانا نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، طالبت فيه جميع الفنادق والوحدات السكنية المخصصة لإسكان المعتمرين، بضرورة التزام الجميع بكافة المعايير والاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 

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