السعودية تحدد للأمم المتحدة شروط تحقيق الآمان للشعب الفلسطيني

الثلاثاء، 20-10-2020
10:07 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكدت السعودية
ن
تحقيق السلم و الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني مرتبط بحصول علي حقوقه المشروعة
بالعيش علي أرضه بما يحقق آماله و طموحاته انطلاقا من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة
.
و أضاف نائب المندوب
العام للمملكة العربية السعودية
لدي الأمم المتحدة
، خالد بن محمد منزلاوي ، أن
القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية ، مؤكدا أن السعودية
لم تتوان عن الدفاع عن
القضية الفلسطينية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن حتى يومنا هذا .
وأشار إلي أن
السعودية
وقعت اتفاقية مع وكالة " الأونروا " من خلال مركز الملك سلمان
للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف دعن مواجهة فيروس " كورونا " في قطاع
غزة كما قدمت مساعدات بلغ حجمها أكثر من 10 مليون ريال سعودي لدعم إمكانات الصحة
الفلسطينية للتصدي لجائحة " كورونا " .