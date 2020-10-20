السعودية تحدد للأمم المتحدة شروط تحقيق الآمان للشعب الفلسطيني

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ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 20-10-2020 10:07 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكدت السعودية ن تحقيق السلم و الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني مرتبط بحصول علي حقوقه المشروعة بالعيش علي أرضه بما يحقق آماله و طموحاته انطلاقا من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة .
و أضاف نائب المندوب العام للمملكة العربية السعودية لدي الأمم المتحدة ، خالد بن محمد منزلاوي ، أن القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية ، مؤكدا أن السعودية لم تتوان عن الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن حتى يومنا هذا .
وأشار إلي أن السعودية وقعت اتفاقية مع وكالة " الأونروا " من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف دعن مواجهة فيروس " كورونا " في قطاع غزة كما قدمت مساعدات بلغ حجمها أكثر من 10 مليون ريال سعودي لدعم إمكانات الصحة الفلسطينية للتصدي لجائحة " كورونا " .
 

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