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السعودية تتجه لخصخصة عدة قطاعات.. تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 20-03-2021 10:27 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد مدير عام الاتصال الإستراتيجي و التسويق بالمركز الوطني للتخصيص ، هاني الصائغ ، أن هناك 16 قطاع مستهدف للخصخصة في الفترة القادمة .

وأشار الصائغ إلي أنهذه القطاعات هي :" النقل ، الطاقة ، الثروة المعدنية ، البيئة ، المياه ، الزراعة ، التعليم ، الإسكان ، الصحة ، البلديات ، الحج ، العمرة ، الاتصالات ، تكنولوجيا المعلومات ، الرياضة ،الإعلام ، قطاعات بالداخلية والمالية "، حسبما نشرت "صدي " .

و أضاف أنه تم اختيار عدة مشاريع لطرحها أمام القطاع الخاص وذلك في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والبلديات والبيئة والمياه والزراعة و الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية .
 

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