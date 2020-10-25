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السعودية: بيان قوي تنديدًا بالإساءة إلى النبي (ص): جهلة

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السعودية
 
الأحد، 25-10-2020 09:51 م الطيب حسين
نددت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بالإساءة إلى الأنبياء، كما ذكرت أن الله جل وعلا أمر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن الجاهلين.

وشددت الهيئة على أن الإساءة للأنبياء "لا تمت لحرية التعبير بصلة"، معتبرة أنها "خدمة مجانية لأصحاب الأفكار المتطرفة".

ويأتي ذلك وسط موجة من الغضب في العالم الإسلامي بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الإسلام وتأييده نشر رسوم كاريكاتورية مسئية للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، في بيان، إن "الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لن يضرّ أنبياء الله ورسله شيئا، وإنما يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذين يريدون نشر أجواء الكراهية بين المجتمعات الإنسانية".

وأضافت أن "واجب العقلاء في كل أنحاء العالم مؤسسات وأفرادًا إدانة هذه الإساءات التي لا تمتّ إلى حرية التعبير والتفكير بصلة، وإنما هي محض تعصب مقيت، وخدمة مجانية لأصحاب الأفكار المتطرفة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأكدت هيئة كبار العلماء أن "الإسلام الذي بُعث به محمد عليه الصلاة والسلام جاء بتحريم كل انتقاص أو تكذيب لأي نبي من أنبياء الله، كما نهى عن التعرض للرموز الدينية".

وقالت إن "الإسلام أمر بالإعراض عن الجاهلين، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ناطقة بذلك، فمقامه عليه الصلاة والسلام ومقامات إخوانه من الأنبياء والمرسلين محفوظة وسامية".

واختتمت هيئة كبار العلماء بيانها، قائلة إن "واجب المسلمين وكل محب للحقيقة والتسامح نشر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بما اشتملت عليه من رحمة وعدل وسماحة وإنصاف وسعي لما فيه خير الإنسانية جمعاء".

 

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