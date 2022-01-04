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السعودية.. القبض على 233 موظفًا في عدد من الوزارات

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الشرطة
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الثلاثاء، 04-01-2022 01:35 م

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية “نزاهة”، التحقيق مع (641) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وأوقفت (233) مواطناً ومقيماً وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، وذلك خلال (5518) جولة رقابية، نفذتها خلال شهر جمادى الأولى 1443هـ.
وأوضحت “نزاهة” أن من بين المتهمين مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، مشيراً إلى أن الموقوفين تورطوا بجرائم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، اختلاس المال العام، إساءة استخدام السلطة، التزوير).
وأبانت أنهم موظفون في وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
 

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