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السعودية.. الأحوال المدنية تعلن قائمة الأسماء الممنوعة في المملكة

السعودية.. الأحوال المدنية تعلن قائمة الأسماء الممنوعة في المملكة

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أرشيفية
الأحد، 27-09-2020 01:01 م وكالات- الدويني فولي
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية، عن قائمة الأسماء الممنوع تداولها في المملكة.

ونشرت الوكالة، بيانا عبر حسابها على موقع "تويتر" قالت فيه: "لا يوجد قائمة أسماء محددة ممنوعة في المملكة".



وأوضحت أن معايير الأسماء لتكن نظامية في السعودية يجب أن تأتي على النحو التالي:

- يتم تسجيل الأسماء مجردة من الألقاب.

- لا تسجل الأسماء التي ليست جزءا من الاسم، مثل السيد، والشريف، والحاج... إلخ.

- لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل المعروف بكذا.

- لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل قمر الزمان.

- يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: عبد الرسول، وعبد اللات... إلخ.
 

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