السعودية.. الأحوال المدنية تعلن قائمة الأسماء الممنوعة في المملكة

الأحد، 27-09-2020
01:01 م
وكالات- الدويني فولي
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية
، عن قائمة الأسماء
الممنوع تداولها في المملكة
.
ونشرت الوكالة، بيانا عبر حسابها على موقع "تويتر" قالت فيه: "لا يوجد قائمة أسماء محددة ممنوعة في المملكة
".
وأوضحت أن معايير الأسماء
لتكن نظامية في السعودية
يجب أن تأتي على النحو التالي:
- يتم تسجيل الأسماء
مجردة من الألقاب.
- لا تسجل الأسماء
التي ليست جزءا من الاسم، مثل السيد، والشريف، والحاج... إلخ.
- لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل المعروف بكذا.
- لا يسمح بتسجيل الأسماء
المركبة، مثل قمر الزمان.
- يمنع تسجيل الأسماء
المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: عبد الرسول، وعبد اللات... إلخ.