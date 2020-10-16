السعودية.. افتتاح أول دار عرض سينما في مدينة الظهران

الجمعة، 16-10-2020
10:10 ص
وكالات - الدويني فولي
افتتحت شركة ”موفي سينما“ السعودية
الخاصة، مساء اليوم الخميس، دار عرض سينما
ئية لها في الظهران السعودية
، لتكون أول وجهة لعشاق السينما في المدينة القريبة من ساحل الخليج العربي في شرق البلاد.
وتقع دار العرض الجديدة، في مركز تسوق ”الظهران مول“، حيث تشكل المراكز التجارية المغلقة وجهة مفضلة للمستثمرين بقطاع دور العرض في المملكة.
وتم افتتاح دار العرض الجديدة، وسط حضور إعلاميين ومتخصصين بصناعة السينما.
وتضم دار السينما في الظهران، 18 شاشة عرض تتسع لـ 2368 مقعدا.
وتنضم مدينة الظهران
لكبريات مدن البلاد، مثل الرياض وجدة والدمام، والتي وصلتها دور العرض السينمائية منذ رفع الحظر المفروض عليها في العام 2018.
ووصل عدد دور العرض في المملكة إلى نحو 20 دارا تضم قرابة 200 شاشة عرض تتسع لأكثر من 20 ألف مقعد.
وتقول الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إنها ماضية مع شركائها في القطاع الخاص نحو التوسع حتى تصل دور العرض إلى جميع مناطق المملكة.
وافتتحت السعودية
أول دار عرض سينما
ئي في أبريل/نيسان عام 2018، قبل أن تدخل عدة شركات عالمية ومحلية على خط الاستثمار في دور العرض بعدة مدن.
ووجدت تلك التجربة إقبالا لافتا من السكان بعد عقود من الحظر.