الجمعة 16 أكتوبر 2020
توقيت مصر 11:04 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

برشلونة يصدم لاعبيه بذلك القرار

"ناسا" ترسل " دورة مياه" إلي الفضاء بـ 23 مليون دولار

تعليق جريء لـ"محامية" علي خروج الفتاة متزينة للمتقدم لخطبتها

محمد موسى : الراجل دا محدش قادر عليه

لن تصدق .. وصية الفنان الراحل محمود ياسين يرويها نجله

القبض علي متهمين أخفوا ملايين الريالات في مسجد بالرياض

"كاف" يجرى قرعة نهائى دورى الأبطال

أمير سعودي : إيران سبب المشاكل في المنطقة

تفجير أكبر قنابل الحرب العالمية الثانية يثير الهلع في بولندا

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

السعودية.. افتتاح أول دار عرض سينما في مدينة الظهران

فيديو مخل داخل دور السينما
أرشيفية
 
الجمعة، 16-10-2020 10:10 ص وكالات - الدويني فولي
افتتحت شركة ”موفي سينما“ السعودية الخاصة، مساء اليوم الخميس، دار عرض سينمائية لها في الظهران السعودية، لتكون أول وجهة لعشاق السينما في المدينة القريبة من ساحل الخليج العربي في شرق البلاد.

وتقع دار العرض الجديدة، في مركز تسوق ”الظهران مول“، حيث تشكل المراكز التجارية المغلقة وجهة مفضلة للمستثمرين بقطاع دور العرض في المملكة.

وتم افتتاح دار العرض الجديدة، وسط حضور إعلاميين ومتخصصين بصناعة السينما.


وتضم دار السينما في الظهران، 18 شاشة عرض تتسع لـ 2368 مقعدا.


وتنضم مدينة الظهران لكبريات مدن البلاد، مثل الرياض وجدة والدمام، والتي وصلتها دور العرض السينمائية منذ رفع الحظر المفروض عليها في العام 2018.


ووصل عدد دور العرض في المملكة إلى نحو 20 دارا تضم قرابة 200 شاشة عرض تتسع لأكثر من 20 ألف مقعد.


وتقول الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إنها ماضية مع شركائها في القطاع الخاص نحو التوسع حتى تصل دور العرض إلى جميع مناطق المملكة.

وافتتحت السعودية أول دار عرض سينمائي في أبريل/نيسان عام 2018، قبل أن تدخل عدة شركات عالمية ومحلية على خط الاستثمار في دور العرض بعدة مدن.

ووجدت تلك التجربة إقبالا لافتا من السكان بعد عقود من الحظر.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

القبض علي متهمين أخفوا ملايين الريالات في مسجد بالرياض

ارشيفية

أمير سعودي : إيران سبب المشاكل في المنطقة

ارشيفية

تفجير أكبر قنابل الحرب العالمية الثانية يثير الهلع في بولندا

أخبار متعلقة

1536987

تزامنًا مع العيد الوطني.. تغريدة مفاجئة من «آل الشيخ» عن الإخوان

كورونا العراق

آخر 24 ساعة.. تعرف على إصابات كورونا والوفيات بالسعودية

35b7a09f-687c-46b8-aa4e-873b2a5b1738_16x9_1200x676

تصريحات نارية للملك سلمان

20-09-20-947030657

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

478

السعودية: 561 إصابة جديدة بكورونا و27 حالة وفاة

download (15)

السعودية تكشف طريقة التسجيل لأداء العمرة أو زيارة الحرمين الشريفين