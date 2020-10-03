السعودية أول دولة عربية تترأس الجمارك العالمية

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ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 03-10-2020 01:45 م متابعات- أمينة عبد العال
انتخبت اللجنة الدولية لأمن وتيسير التجارة التابعة لمنظمة الجمارك العالمية وكيل الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة و ممثل الجمارك السعودية المهندس عبد الرحمن بن سليمان الذكير رئيسًا للجنة بعد توليه منصب نائب الرئيس لمدة عامين ، لتكون المملكة العربية السعودية أول دولة عربية في منصب الرئيس لهذه اللجنة.

و تعد هذه اللجنة من أهم اللجان في منظمة الجمارك العالمية التي تعاقب علي رئاستها مرشحون من عدة دول مثل الولايات المتحدة و استراليا والاتحاد الأوروبي.

وتضم اللجنة 171 دولة من أصل 183 دولة أعضاء في منظمة الجمارك العالمية .
وأشار المهندس الذكير إلي أن من أهم الأهداف التي تسعي اللجنة إلي تحقيقها هو العمل علي الموازنة العامة بين أمن وتيسير التجارة حيث تبن اللجنة عدة مبادرات في هذا الشأن وذلك لتطوير التعاون بين الجمارك و جمارك الدول الأخري وبين الجمارك والقطاع الخاص.
 

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