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السعودية : أمن مصر والسودان جزء من الأمن العربي

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 31-03-2021 10:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكدت المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لمصر والسودان و مشددة علي أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي .
و أشارت المملكة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية " واس " صباح اليوم إلي دعمها ومساندتها لأي مساع تهدف إلي إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف ، مشددة علي ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلي اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن .
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح أمس إن استقرار المنطقة بأسرها سيتأثر برد فعل مصر في حالة المساس بإمداداتها من المياه بسبب سد النهضة الذي تبنيه إيثوبيا علي نهر النيل .
 

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