الأحد 31 مارس 2024
توقيت مصر 15:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة.. سعر الدولار يصعد أمام الجنيه اليوم بالبنوك

بلع لسانه وهو نائم.. وفاة لاعب نادي السواعد يصدم الجميع

بلع لسانه وهو نائم.. وفاة لاعب نادي السواعد يصدم الجميع

أسرة أحمد رفعت غاضبة بعد زيارة الوزير.. وبيان رسمي من الوزارة يوضح

عهد جديد من صناعة الترفيه في الكويت

انهض فورًا.. حكم من أذن عليه الفجر في رمضان وهو يمارس العلاقة مع زوجته؟

السرطان يأكله حيًا.. الكشف عن المدة المتبقية في حياة ملك بريطانيا

بعد واقعة أحمد رفعت.. قرارات حكومية عاجلة

شاهد.. اشتباكات مسلحة بين الشرطة العراقية ومسلح حاول اختطاف طالبة

فيديو.. مرتضى منصور: ضربت عادل إمام في المحكمة

السرطان يأكله حيًا.. الكشف عن المدة المتبقية في حياة ملك بريطانيا

IMG-20240331-WA0018
ملك بريطانيا
الأحد، 31-03-2024 01:05 م
 
كشف الأطباء عن الوضع الصحي للملك تشارلز الثالث عاهل بريطانيا، بعد إعلان إصابته بسرطان البنكرياس، حتى أنهم وضعوا خطط جنازته.
وقال عضو الدائرة الداخلية الملكية في وقت مبكر أن "الملك تشارلز مريض أكثر بكثير مما يسمح به القصر، وهو ببساطة غير قادر على إدارة عائلته المنقسمة، والمصالح التجارية للتاج، والوفاء بالواجبات اليومية للملكية.. السرطان يأكله حيا. إنه ضعيف جدًا. الوضع يائس".
وكان مصدر رفيع المستوى من داخل العائلة المالكة أبلغ موقع "إن توتش" أن الملك تشارلز لا يحارب سرطان البنكرياس فحسب، بل لم يبق أمامه سوى عامين فقط للعيش.

إقرأ ايضا

6604310242360457da642130

الإمارات ترحل 18 لاعبًا مصرياً.. اعرف السبب

IMG-20240328-WA0010

أول دولة عربية تتحرك لحجب "تيك توك"

IMG-20240328-WA0005

بوتين: لا نستطيع دخول حرب مع "الناتو" لهذا السبب