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"السديس " يوضح حقيقة نقل مؤذن المسجد الحرام إلي المستشفي

السديس
السديس
 
السبت، 09-01-2021 09:10 ص متابعات- أمينة عبد العال
تعرض مؤذن المسجد الحرام الشيخ فاروق حضراوي لوعكة صحية تطلبت نقله إلي المستشفي في مكة المكرمة .
و تداولت بعض الصحف المحلية أنباء عن متابعة الرئيس العام لشئون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس حالة الشيخ حضراوي من خلال اتصال هاتفي به في المستشفي  ، حسبما نشرت " صدي " .
جدير بالذكر أنه تم تعيين الشيخ حضراوي كمؤذن لأول مرة بمسجد العمرة بمكة المكرمة عام 1394 هـ ، وفي عام 1415 تم تعيينه رسميا مؤذن رسمي في المسجد الحرام ليصبح صوته أحد العلامات البارزة التي يعرفها العالم الإسلامي .
 

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