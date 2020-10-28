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" السديس" يتابع المعتمرين بالمسجد الحرام

السديس
السديس
 
الأربعاء، 28-10-2020 10:34 ص متابعات- الدويني فولي
تابع الرئيس العام لشئون المسجد الحرام و المسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس حركة الحشود بالمسعي و اطلع علي آليات تفويح المعتمرين و جاهزية الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام و سير البرامج المعدة من قبل الرئاسة لخدمة ضيوف الرحمن .
و أشار إلي أهمية بذل أقصي الجهود من قبل جميع العاملين وضرورة التقيد بالإجراءات الصحية والوقائية الموصي بها من ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي والمحافظة علي مسافة التباعد المكاني و تهيئة كل ما من شأنه خدمة المعتمرين و المصلين و إعانتهم علي تأدية النسك والعبادات بكل يسر وسهولة .
يأتي ذلك ضمن جولات السديس الميدانية الهادفة لرصد جاهزية  الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام والتأكد من مراعاتها لمتطلبات المعتمرين والمصلين .
 

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