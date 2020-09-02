السجن عام عقوبة صفع مؤخرة مراسلة تليفزيونية على الهواء

الأربعاء، 02-09-2020
08:17 م
أقر رجل من ولاية جورجيا الأمريكية، بأنه مذنب بارتكاب جنحة جنسية، عقب صفعه مراسلة
تلفزيونية على مؤخرتها أثناء تغطيتها لسباق، لتقضي المحكمة بحبسه لمدة عام.
وأفادت قناة (WGXA) نقلاً عن وثائق محكمة مقاطعة تشاتام، أن توماس كالواي أمر أيضًا بأداء 200 ساعة من الخدمة المجتمعية وغرامة
قدرها 1000 دولار بعد تقديم التماس.
وألقي القبض على الرجل البالغ من العمر 44 عامًا بعد تحرير المراسلة
أليكس بوزارجيان محضرًا ضده، وذلك بعد أن صغعها على مؤخرتها أثناء تغطيتها لسباق على الهواء
مباشرة.
وأظهرت لقطات للحادث، العديد من العدائين وهم يلوحون للكاميرا وهم يجرون أمام المراسلة
، بينما يقوم كالواي بصفعها على مؤخرتها.
وفي صدمة واضحة، أوقفت المراسلة
نشرة الأخبار الخاصة بها لبضع ثوان، ثم واصلت التحدث إلى الكاميرا.
وغردت لاحقًا: "إلى الرجل الذي صفع مؤخرتي في بث تلفزيوني مباشر هذا الصباح: لقد انتهكتني وعارضتني وأحرجتني. لا ينبغي على أي امرأة أن تتحمل هذا في العمل أو في أي مكان!! كن أفضل".
وقال كالاواي إنه "علِق في اللحظة". وأضاف: "كنت أستعد لأرفع يدي وألوح بالكاميرا للجمهور؛ كان هناك سوء تقدير في الشخصية واتخاذ القرار".