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السبب الحقيقي وراء إصرار "بايدن" لوضع صورة هذه المرأة علي الـ 20 دولار

هارييت توبمان
هارييت توبمان
 
الجمعة، 29-01-2021 10:35 ص متابعات- أمينة عبد العال

أعلن الرئيس الأمريكي جوبايدن أنه اقترح وضع صورة " هارييت توبمان " علي ورقة نقدية بقيمة 20 دولار مكان الرئيس أندرو جاكسون ، وبالرغم من أن هذه السيدة قد تم استعبادها في فترة من حياتها إلا أنه تمكنت من إلغاء عقوبة الإعدام في فترة الحرب الأهلية  .
و أشار البيت الأبيض في البيان الذي أصدره وتداولته وسائل الإعلام  إلي أن وزارة الخزانة ستتخذ خطوات لاستئناف الجهود لوضع " تويمان " في فئة الـ 20 دولار .
وكانت توبمان قد منحت العشرات من الأشخاص المستعبدين حريتهم عبر تهريبهم في قطار الأنفاق في القرن التاسع عشر ، وهربت  من المزرعة التي تم استعبادها فيها وذهبت إلى بنسلفانيا في عام 1849، وأثناء الحرب الأهلية، خدمت كجاسوسة وممرضة وطاهية في الجيش الأمريكي ، وأصبحت تمصدر إلهام لقادة ونشطاء حقوق، وتم تكريمها في الكتب والسينما والأوبرا وبتماثيل في مانهاتن وفي حرم جامعة سالزبوري في ماريلاند ،
يذكر  أن فئة الـ 20 دولار كان لها مكانة خاصة لدى توبمان، ففي عام 1899، وافق المشرعون على تحديد معاشها العسكري الشهري عند 20 دولارًا.
 

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