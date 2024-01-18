الرد بالمثل.. باكستان تقصف أهدافًا داخل إيران

الخميس، 18-01-2024
11:50 ص
سُمع دويّ انفجارات عدّة، صباح الخميس، في جنوب شرق إيران
المضطرب، بعد يومين على تنفيذ طهران ضربات ضدّ "أهداف إرهابيّة" في باكستان
.
انفجارات
ونقلت وكالة الأنباء الإيران
يّة الرسميّة (إرنا) عن مسؤول في محافظة سيستان بلوشستان قوله إنّ دويّ "انفجارات سُمع في مناطق عدّة بمحيط مدينة سارافان".
وذكر مسؤول في الاستخبارات الباكستان
ية أن إسلام آباد شنت غارات داخل إيران
.
وأوضحت مصادر باكستان
ية أن الجيش استهدف معسكرات "جيش تحرير بلوشستان" داخل مقاطعة سيستان وبلوشستان الإيران
ية.
وكانت إيران
قد وجَّهت صواريخها تجاه 3 دول، خلال 24 ساعة، هي العراق وسوريا وباكستان
، وقصف
ت أهدافا فيها.
وطالبت إيران
، الخميس، باكستان
بتفسير لضربتها الجوية في محافظة سيستان وبلوشستان، والتي قالت الأخيرة إنها استهدفت "أوكار الإرهابيين".