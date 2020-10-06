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الرئيس بشار الأسد يتهم أردوغان بدعمه للأرهابيين في سوريا وليبيا

الرئيس بشار الأسد
الرئيس بشار الأسد
 
الثلاثاء، 06-10-2020 12:06 م المصريون
وجه الرئيس السوري بشار الأسد في حواره مع وكاله "نوفوستي"  إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أتهاماً بدعم التنظيمات الإرهابية في كل من سوريا وليبيا بالإضافة إلي تصعيد الصراع في قره باغ، لافتاً إن تركيا تستخدم الإرهابيين  في المعارك القائمة في منطقة قره باغ أذربيجان وأرمينيا.
وأشار إلي إن الرئيس التركي يعمل على إشعال الحروب لصرف انتباه الأتراك عن المشاكل الداخلية، خاصة بعد فضائح تتعلق بعلاقته بتنظيم "داعش"، مؤكداً إن الجميع يعرف أن تنظيم "داعش" كان يبيع النفط السوري عبر تركيا وبحماية أمريكية.
وأضاف الأسد أن الدول الغنية متواطئة مع  الرئيس التركي في دعم الإرهاب، مشيرا إلى أن تركيا باتت أداة لتنفيذ سياسة هذه الدول.
 

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