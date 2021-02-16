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الرئيس التونسي يهاجم التعديلات الوزارية الجديدة

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي
 
الثلاثاء، 16-02-2021 11:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن التعديلات الوزارية الجديدة لم يحترم الدستور الذي يقتضي مداولات بين الرئاسة و الحكومة .
وأضاف في الرسالة التي وجهها لرئيس الحكومة هشام المشيشي  ، تذكيرا بجملة من المبادئ المتعلقة بضرورة أن تكون السلطة السياسية في تونس، معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب ، لافتا إلي أن اليمين لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية، بل بالالتزام بما ورد في نص القسم وبالآثار التي ستتُرتب عليه"، حسب نص البلاغ الذي لم يشر إلى عديد التفاصيل الواردة في هذه الوثيقة، حسبما نشرت الصحافة المحلية .
جدير بالذكر أن الحكومة التونسية أعفت 5 وزراء من المحسوبين علي الرئيس التونسي ، وأصدرت بيان أعلنت فيه إعفاء كلا من محمد بوستّة وزير العدل، وسلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم.
 

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