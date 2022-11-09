الديوان الملكي يعلن وفاة زوجة ملك السعودية الراحل الملك عبدالله

الأربعاء، 09-11-2022
09:30 ص
أعلن الديوان الملكي السعودي، عن وفاة زوجة ملك السعودية
الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وهي والدة الأمير / متعب بن عبدالله بن
عبدالعزيز آل سعود، وزير الحرس الوطني السعودي السابق.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم الأربعاء، البيان التالي:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة
صاحب السمو الملكي الأمير / متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ
إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء الموافق 15 / 4 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع
الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا
إليه راجعون.