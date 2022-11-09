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الديوان الملكي يعلن وفاة زوجة ملك السعودية الراحل الملك عبدالله

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الأمير متعب بن عبدالله
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الأربعاء، 09-11-2022 09:30 ص

أعلن الديوان الملكي السعودي، عن وفاة زوجة ملك السعودية الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وهي والدة الأمير / متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الحرس الوطني السعودي السابق.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم الأربعاء، البيان التالي:
 انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء الموافق 15 / 4 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
 

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