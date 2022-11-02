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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد

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الديوان الملكي
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الأربعاء، 02-11-2022 09:28 ص
أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانًا اليوم الأربعاء، أعلن فيه وفاة والدة  الأمير / سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وجاء نصه- حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"- كالتالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء الموافق 8 / 4 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
 

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