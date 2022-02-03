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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل بن خالد

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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل بن خالد

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الخميس، 03-02-2022 10:42 ص

أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير فيصل بن خالد، وسيتم تشييع الجثمان اليوم الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وجاء البيان التالي:
”انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 2 / 7 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
 

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