الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل بن خالد

الخميس، 03-02-2022
10:42 ص
أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير فيصل بن خالد
، وسيتم تشييع
الجثمان اليوم الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة
الرياض.
وجاء البيان التالي:
”انتقل إلى
رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد
بن فهد بن ناصر بن
عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 2 / 7 /
1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا
إليه راجعون.