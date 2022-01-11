الديوان الأميري القطري يعلن وفاة أحد أفراد العائلة الحاكمة

الثلاثاء، 11-01-2022
11:55 ص
أعلن الديوان الأميري القطري
، وفاة
الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله
آل ثاني ونعاه عدد من أفراد العائلة الحاكمة
.
وأوضح الديوان الأميري القطري
، في بيان له، أنه “سيصلى على جثمان الفقيد
اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر، في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم يوارى
جثمانه الثرى في مقبرة الريان القديم”.
فيما نعى الراحل عدد من الأسرة الحاكمة في قطر، فقال شقيق أمير قطر، جوعان
بن حمد: “فقدت الأسرة الأولمبية والرياضية القطرية أحد شخصياتها المؤسسة بوفاة
سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد آل ثاني، الرئيس الأسبق للجنة الأولمبية القطرية.
رحم الله الشيخ محمد، ونعزي أنفسنا وأسرة الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما قالت الشيخة مريم آل ثاني: “الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة،
إنا لله وإنا إليه راجعون”.