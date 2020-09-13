"الديهي" يكشف أرقام صادمة في حجم صادرات تركيا وإسرائيل
تركيا وإسرائيل
الأحد، 13-09-202011:12 مالمصريون ـ متابعات
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تركيا تحتل المركز الأول على مستوى الدول الإسلامية، في حجم التبادل التجاري مع إسرائيل، والذي بلغ 4 مليار دولار.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يهاجم اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل في العلن، بينما يتعاون تجاريًا مع تل أبيب في السر.
وأوضح أن أردوغان يتلاعب في تصريحاته، معلقًا: "اللي بيته من إزاز ميحدفش الناس بالطوب".