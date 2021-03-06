«الدويلة» يثير ضجة بتصريحات مفاجئة عن نساء الكويت

السبت، 06-03-2021
10:21 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أثارت تصريحات النائب
السابق لمجلس الأمة الكويت
ي ، ناصر الدويلة
، عن نساء الكويت
، ضجة علي مواقع
التواصل الاجتماعي.
وقال الدويلة في
تصريحاته أن النساء هن سبب انتشار فيروس " كورونا
" المستجد في البلاد ،
مشيرا إلي أن الحظر يجب أن يقتصر علي النساء ففقط و أنه يجب أن تسحب سيارتهن أو
يمنح أزواجهن مهرا للزواج من أخري ، حسبما نشرت " صدي " .
و أضاف الدويلة
:" "انتشرت
الكورونا
والحافظ الله، لكن حريم الكويت
سبب رئيسي من كثر الدوجة " الزحام
" مؤكدا أن الحكومة قد تسقط بسبب انفلات الحريم نحو
العروس والاستقبالات مأوي الكرونات كلها ، ومقترحا أن يقتصر الحظر علي الحريم قائلا:" اللي تلقونها أسحبوا
سيارتها والحافظ الله ، وأعطوا رجلها مهر زوجة ثانية وبيت و يا الله السلامة
" .