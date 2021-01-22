الجمعة 22 يناير 2021
توقيت مصر 17:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تفاوت أسعار الدولار أمام الجنيه.. تعرف على الأسعار

خبر سار يسعد جميع من يقيم على أراضي السعودية

شاهد.. صورة نادرة لزيارة الملك عبد العزيز لحديقة الحيوان بالجيزة

أحذر تناول الفاكهة قبل النوم.. هذه خطورتها

مدحت شلبي يحرض على معاقبة سيد عبدالحفيظ

الموت يفجع الكاتب خالد منتصر

تصريحات عاجلة من الكويت عن حظر التجوال

الكشف عن دودة عملاقة أثارت الرعب في تايوان

ياسمين صبري تثير ضجة علي مواقع التواصل بصورها مع أبو هشيمة

شاهد.. اللحظات الأخيرة لـ" ترامب" كرئيس و صور خاصة من منزله الجديد

ADS
 

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الجمعة، 22-01-2021 09:17 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 22 يناير حالة من الاستقرار حيث سجل 15.74 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل في مصر أبو ظبي الإسلامي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في بنك " إتش  إ سبي سي " 15.68 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.78جنيه .  
 

إقرأ ايضا

الملك عبد العزيز

شاهد.. صورة نادرة لزيارة الملك عبد العزيز لحديقة الحيوان بالجيزة

ارشيفية

أحذر تناول الفاكهة قبل النوم.. هذه خطورتها

ارشيفية

تصريحات عاجلة من الكويت عن حظر التجوال

أخبار متعلقة

المملكة العربية السعودية

السعودية تعلن عن مكافآت ضخمة للمواطنين والمقيمين لمن يبلغ عن هؤلاء