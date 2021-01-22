الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الجمعة، 22-01-2021
09:17 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الجمعة 22 يناير حالة من
الاستقرار حيث سجل 15.74 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه ، وسجل الدولار
في
البنك الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل في مصر أبو
ظبي الإسلامي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في البنك التجاري
الدولي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في بنك " إتش إ سبي سي " 15.68 جنيه للشراء و للبيع سجل
15.78جنيه .