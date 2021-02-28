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الدفاع المدني يعلن عن خسائر الصاروخ الباليستي علي الرياض

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 28-02-2021 09:22 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي ، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء أمس السبت حادثة سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه باتجاه عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض .
وكانت عناصر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران أطلقت صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية و اعترضنه قوات التحالف ودمرته ،و تناثرت شظاياه علي عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة بالرياض ، حسبما نشرت " صدي " .
يذكر أنه نتج عن سقوط إحدى الشظايا أضرار مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات وقد تم التعامل مع الحادث وفقا للإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك .
 

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