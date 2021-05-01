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الدفاع السعودية تعلن تدميرها لصاروخ مفخخ تجاه جدة

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 01-05-2021 10:33 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الدفاع السعودية  علي صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات " تويتر "أنها تمكنت من اعتراض وتدمير هدف جوي معادي " صاروخ مفخخ " وهو في اتجاهه لمدينة جدة الساحلية .
و أضاف المتحدث الرمسي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد تركي المالكي الثلاثاء الماضي أنه تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير في اتجاه سواحل محافظة ينبع المطلة علي البحر الأحمر.
ولفت المالكي إلي أن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولات العدائية تجاه المملكة وتحديد الجهات التي تقف خلفها .  
 

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