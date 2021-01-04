الدفاع الأمريكي يحذر من تدخل الجيش في نتائج الانتخابات

الإثنين، 04-01-2021
02:37 م
متابعات- أمينة عبد العال
حذر
10 وزراء دفاع أمريكيون سابقون من تدخل القوات المسلحة
الأمريكية في حل النزاعات
السياسية حول نتائج الانتخابات
الرئاسية .
وأشار
البيان الذي أصدر الوزراء العشر إلي أن الجيش
ليس له أي دور في تحديد نتيجة
الانتخابات
إثر مصادقة الحكام علي النتائج بعد إعادة عمليات الفرز والتدقيق ،
حسبما نشرت " رويترز " .
كما
لفت البيان إلي أن هناك جهود لإشراك الجيش
في حل النزاع الانتخابي وهذا الأمر
سيؤدي إلي نتائج خطيرة وغير قانونية وغير دستورية كما أن المسئولين سيتعرضون
لعقوبات جنائية .
كما
دعا البيان وزير الدفاع بالإنابة ، كريستفور ميلر، إلي تسهيل دخول الإدارة القادمة
إلي مناصبهم و الامتناع عن أي أعمل سياسية من شأنها تقويض نتائج الانتخابات
أو
إعاقة نجاح الفريق الجديد.
و
الوزراء السابقين الموقعين علي البيان هم أشتون كارتر وديك تشيني
وويليام كوهين ومارك إسبر وروبرت غيتس وتشاك هاجل وجيمس ماتيس وليون بانيتا وويليام
بيري ودونالد رامسفيلد.