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«الداخلية» السعودية: ضبط مشاهير سوشيال ميديا مخالفين إجراءات كورونا

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
 
الأحد، 24-01-2021 08:16 م محمد فضل

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب، اليوم الأحد، إنه تم ضبط مخالفات على بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، الذين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.
وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر اليومي الذي تعقده وزارة الصحة: "من ضمن تلك المخالفات عدم ارتداء الكمامات أو التقيد بمسافات التباعد، وذلك بعد رصد هذه المخالفات خلال نشرها في حساباتهم".
وتابع: "تراخي البعض في التقيد بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، أدى إلى ارتفاع الإصابات في الفترة الماضية".=
واستطرد الشلهوب قائلًا: " مجموع المخالفات التي تم إيقاعها لمخالفات الإجراءات الاحترازية بلغ 84.807 مخالفات في كل مناطق السعودية". مشيرًا إلى أن رجال الأمن موجودون، لرصد أي مخالفة للإجراءات الوقائية.
 

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