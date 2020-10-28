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الداخلية السعودية: القبض على مشاهير في «سناب شات»

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
 
الأربعاء، 28-10-2020 03:06 م محمد فضل- متابعات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية- عبر حسابها الرسمي على سناب شات- تطبيق عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، على مواطن من مشاهير السوشيال ميديا في العقد الثالث من العمر، مسؤول عن حفل وتجمع أُقيم في منطقة القصيم، والحاضرين في الحفل، نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل الموقع.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عددٍ من الأشخاص دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تُسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.
ويجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا، بحق المخالف وصاحب المنشأة، والحاضرين المخالفين.
 

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