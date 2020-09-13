الحيتان القاتلة تهاجم السفن والقوارب بالقرب من إسبانيا

الأحد، 13-09-2020
06:06 م
فتحي مجدي
أدى تصاعد هجوم الحيتان القاتلة
على القوارب الشراعية قبالة السواحل الإسبانية والبرتغالية إلى إصابة خبراء البحار بالحيرة حول أسباب المواجهات العدوانية المفاجئة.
وحيتان "الأوركا" ذكية للغاية، ومعروفة بمتابعة القوارب عن كثب، لكن من غير المعتاد أن تهاجم السفن مرارًا وتكرارًا ، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان".
على مدى الشهرين الماضيين، دمرت الحيتان عدة قوارب، وأصابت بحارًا واحدًا على الأقل بكدمات.
في أحدث هجوم وقع الجمعة، كان قارب طوله 36 قدمًا بالقرب من لاكورونيا، على الساحل الشمالي لإسبانيا، عندما صدم حوت "الأوركا" مؤخرته حوالي 15 مرة.
ووردت أنباء عن حادثة مماثلة في 30 أغسطس عندما بادرت سفينة إلى الاتصال بخفر السواحل لاسلكيًا بعد أن "تعرضت لهجوم" من الحيتان القاتلة
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في نفس اليوم، فقد اليخت البحري الأسباني، "ميرفاك"، جزءًا من دفته في مواجهة الحيتان القاتلة
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ثم في 29 يوليو، أحاط "الأوركا" تسعة قوارب قبالة كيب ترافالجار في جنوب غرب إسبانيا.
حيتان الأوركا صدمت جسم السفينة لأكثر من ساعة –وأدارت القارب 180 درجة، ما عطل المحرك ودمر الدفة.
ووفق الصحيفة، فإن العلماء وصفوا سلوك الحيتان الأخير بأنه "غير عادي للغاية" و "مثير للقلق".
وذكرت أن الدكتورة روث إستيبان أجرت أبحاثًا عن حيتان "الأوركا" قبالة جبل طارق لسنوات عديدة، وتعتقد أن نفس المجموعة من الأوركا مسؤولة عن الحوادث، قائلة إنه سلوك غير طبيعي لهذه الأنواع.
وفي الوقت نفسه، طالبت السلطات البحرية الإسبانية، السفن بـ"الابتعاد" عن حيتان الأوركا.