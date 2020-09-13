الأحد 13 سبتمبر 2020
توقيت مصر 20:50 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يقف 6 ساعات داخل الطائرة حتى تتمكن زوجته من النوم (فيديو)

صاروخ روسي جديد جاهز لتوجيه ضربة نووية

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن احتفال «محمد صلاح» بـ «مؤمن زكريا»؟

بث مباشر .. مباراة الزمالك و الإنتاج الحربي في الدوري

لقاح كورونا لن يكون جاهزًا في الوقت المناسب للموجة الثانية

الحيتان القاتلة تهاجم السفن والقوارب بالقرب من إسبانيا

بث مباشر مباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

5 قرارات عاجلة من السيسي بتعديل بعض أحكام القوانين

الطيب يلتقي فريق «إيناكتس الأزهر»: نموذج مشرف لمصر

حقيقة اغتيال «الأميرة ديانا» بسبب حملها من «دودي الفايد»

الحيتان القاتلة تهاجم السفن والقوارب بالقرب من إسبانيا

119126279_2982173868726148_2651821297174485148_n
الحيتان القاتلة تهاجم السفن والقوارب بالقرب من إسبانيا
الأحد، 13-09-2020 06:06 م فتحي مجدي

أدى تصاعد هجوم الحيتان القاتلة على القوارب الشراعية قبالة السواحل الإسبانية والبرتغالية إلى إصابة خبراء البحار بالحيرة حول أسباب المواجهات العدوانية المفاجئة.

وحيتان "الأوركا" ذكية للغاية، ومعروفة بمتابعة القوارب عن كثب، لكن من غير المعتاد أن تهاجم السفن مرارًا وتكرارًا ، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان".

على مدى الشهرين الماضيين، دمرت الحيتان عدة قوارب، وأصابت بحارًا واحدًا على الأقل بكدمات.

في أحدث هجوم وقع الجمعة، كان قارب طوله 36 قدمًا بالقرب من لاكورونيا، على الساحل الشمالي لإسبانيا، عندما صدم حوت "الأوركا" مؤخرته حوالي 15 مرة.

ووردت أنباء عن حادثة مماثلة في 30 أغسطس عندما بادرت سفينة إلى الاتصال بخفر السواحل لاسلكيًا بعد أن "تعرضت لهجوم" من الحيتان القاتلة.

في نفس اليوم، فقد اليخت البحري الأسباني، "ميرفاك"، جزءًا من دفته في مواجهة الحيتان القاتلة.

ثم في 29 يوليو، أحاط "الأوركا" تسعة قوارب قبالة كيب ترافالجار في جنوب غرب إسبانيا.

حيتان الأوركا صدمت جسم السفينة لأكثر من ساعة –وأدارت القارب 180 درجة، ما عطل المحرك ودمر الدفة.

ووفق الصحيفة، فإن العلماء وصفوا سلوك الحيتان الأخير بأنه "غير عادي للغاية" و "مثير للقلق".

وذكرت أن الدكتورة روث إستيبان أجرت أبحاثًا عن حيتان "الأوركا" قبالة جبل طارق لسنوات عديدة، وتعتقد أن نفس المجموعة من الأوركا مسؤولة عن الحوادث، قائلة إنه سلوك غير طبيعي لهذه الأنواع.

وفي الوقت نفسه، طالبت السلطات البحرية الإسبانية، السفن بـ"الابتعاد" عن حيتان الأوركا.

إقرأ ايضا

الملك-يوقع-على-الميزانية-799x589

قرارات سعودية عاجلة بشأن رفع القيود وسفر المقيمين

البرلمان الكويتي

في جلسة سرية.. مرزوق الغانم يلغي جلسة البرلمان لهذا السبب

ولي العهد السعودي

قرار من "بن سلمان".. هذا ما سيحدث في الرياض

أخبار متعلقة

images

"كورونا" يدخل أحد أفراد العائلة المالكة بإسبانيا الحجر الصحي

20200323134909737(5)

500 ألف إصابة بكورونا في إسبانيا