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الحكومة الهندية تدعو للاحتفال بعيد الحب في "حضن البقرة"

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الحكومة الهندية تدعو للاحتفال بعيد الحب في "حضن البقرة"

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ارشيفية
Native
Teads
السبت، 11-02-2023 10:08 ص
نشرت صحيفة "الديلي ميل" تفاصيل أغرب قرار اتخذته الحكومة الهندية بشأن البقر، في يوم عيد الحب الموافق 14 فبراير، من كل عام.

ودعت الحكومة الهندية، عبر مجلس رعاية الحيوان، لاحتضان البقر، وتسمية هذا اليوم بـ "عناق البقر"، حيث يُعتبر الحيوان المقدس في الهندوسية ، أكبر ديانة في الهند.

وأصدرت الحكومة بيانا، قالت فيه إن احتضان بقرة "سيجلب الثراء العاطفي" و "سيزيد من سعادتنا الفردية والجماعية" .

وتأتي دعوة الحكومة الهندية، بتسمية 14 فبراير بـ "عناق البقر"، لمواجهة "انبهار الحضارة الغربية" التي تخشى الحكومة أن تأتي على حساب التقاليد الهندية القديمة.

الجدير بالإشارة، أن معظم الولايات في الهند تحظر ذبح الأبقار حيث يعتبرها الكثيرون مقدسة ، كما يحظر بيع لحمها وتناوله أيضا في العديد من الأماكن في الهند ، بما في ذلك العاصمة دلهي.
 

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