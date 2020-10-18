الحكومة البريطانية: نحن بحاجة إلى عزل عام لثلاثة أسابيع لاحتواء كورونا

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قال المستشار العلمي للحكومة البريطانية جيريمي فارار، إن بلاده بحاجة لأن تفرض بشكل فوري إجراءات للعزل العام لثلاثة أسابيع على المستوى العام، لوقف تزايد الإصابات بمرض «كوفيد-19».

وأضاف جيريمي فارار أن الإجراءات المحلية المتخذة لن تكون فعالة.

وصرح قائلا: «لن تنجح القيود الحالية بشكل كاف في خفض معدلات العدوى أو منع استمرار انتشار الفيروس».

وتابع بالقول إن «فرض إجراءات العزل العام على مستوى البلاد لثلاثة أسابيع، مع مستويات مناسبة من الدعم المالي، ستتيح لنا السيطرة على الوضع قبل حلول الشتاء، وكبح انتشار العدوى وتعزيز استعداد الخدمات الصحية، ومنح الوقت لأنظمة الفحص والتتبع والعزل لتكون فعالة تماما، وإنقاذ الأرواح».

وقال فارار الذي يشغل منصب مدير جمعية: «ويلكم تراست» الخيرية العالمية المعنية بالشأن الصحي وعضو المجموعة الاستشارية العلمية التابعة للحكومة والمعنية بالطوارئ، بأن مثل هذا الإجراء لابد أن يكون فوريا لأن تأخيره سيزيد الوضع سوءا ويطيل بقاء الأزمة، بينما قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن فرض عزل عام على مستوى البلاد لأسبوعين أو ثلاثة ليس مطروحا للنقاش.

وقال لشبكة «سكاي نيوز» الأحد: «إن انتشار المرض وطبيعته لا يستحقان فرض هذه الطريقة في الوقت الحالي».