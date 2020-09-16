الحكم بالقتل تعزيرا على "توأم" في السعودية .. نحرا الأم وشرعا في قتل الأب والأخ لسبب غريب

الحكم بالقتل تعزيرا على "توأم" في السعودية .. نحرا الأم وشرعا في قتل الأب والأخ لسبب غريب

اصدرت محكمة سعودية حكما بالقتل تعزيرا على توأمين من حي الحمراء بعد قيامها بنحر والدتهما البالغة من العمر 67 سنة فضلا عن الشروع في قتل الأب (73 سنة ) و شقيقهما (22سنة ) .



وجاء الحكم بعد ثبوت إدانة المتهمين بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن وكذلك تكفير أفراد عائلتهما وتكفيرها والدتهما واستباحة دمها باشتراكهما في قتل والدتهما -رحمها الله- عمداً وعدواناً على وجه الحيلة والخداع، وقد أمنت من غائلتهما باستدراجها إلى إحدى الغرف في المنزل وإمساك المتهم الثاني لها بقوة من الخلف ووضع يده اليسرى على فمها حتى لا يُسمع صراخها وقيام المتهم بطعنها طعنات عدة في أماكن متفرقة من جسدها حتى سقطت على الأرض ثم قيام أخيه المتهم الثاني بنحرها بعد التخطيط لذلك مسبقاً، وتجهيز أدوات جريمته البشعة بحجة كفرها واستباحة دمها.



إضافة لتكفيرهما لأخيهما واستباحة دمه بالشروع في قتل أخيهما؛ حيث هجما على شقيقهما في وقت واحد ووجّها له ضربات عدة على رأسه ويديه بالسواطير بقصد قتله بعد التخطيط لذلك مسبقاً وتجهيز أدوات الجريمة بحجة كفره واستباحة دمه إلا أنه تمكّن من الهرب.

