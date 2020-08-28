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الحريري يطالب بهذه الإجراءات لحل الأزمة

مرفأ طرابلس
مرفأ طرابلس
 
الجمعة، 28-08-2020 02:43 م متابعات- الدويني فولي
أكد رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري أن الأزمة الاقتصادية الخانقة ما زالت تخيم علي لبنان و ما زالت الدولة تتخبط في اتخاذ القرارات التي تتلاءم مع حجم الكارثة الصحية المتزامنة مع الأزمة المالية .
ولفت في تصريحات صحفية إلي أن الحل يكمن في الإجراءات الوقائية الحاسمة التي يجب إتباعها مع فتح كامل للبلاد مع الأخذ في الاعتبار أن مرفأ طرابلس يوازي مرفأ بيروت في خدماته وهو شريان لقلب لبنان .
 و أضاف أنه يجب الكف عن التعامل مع طرابلس علي أنها درجة ثانية فهي بوابة الصناعة والحرف اليدوية والزراعة لذلك لابد من تفعيله للمساعدة في حل الأزمة .
 

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