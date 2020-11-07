الحرائق المجهولة تصل لـ 10 ولايات في الجزائر

السبت، 07-11-2020
02:02 م
متابعات- أمينة عبد العال
تواصل المديرية العامة للحماية المدنية عملية إخماد حرائق
الغابات والتي
أضرمت في 10 ولايات ، مما تسبب في مصرع شخصين و إجلاء 15 شخص من أماكن الحرائق
.
وحسب بيان الحماية المدنية فإنه منذ ليلة أمس سجلت ولاية تيبازة ، الشلف ،
تلمسان ، سيدي بلعباس ، بحاية ، تيزي و زو ، وهران و مستغانم ، حرائق
مجهولة
الأسباب وتعمل وحدات الحماية المدنية علي
إخمادها حتى الآن .
في سياق متصل تم رفع حالة التأهب علي مستوي عدد من الولايات التي شهدت حرائق
الغابات من أجل إخماد النيران وحماية حياة المواطنين و ممتلكاتهم .