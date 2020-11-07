السبت 07 نوفمبر 2020
توقيت مصر 18:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إلغاء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية لهذا السبب

علاء وجمال مبارك يفاجئان الجميع في حفل زفاف هنادي مهنا

صدمة.. وفاة الفنان عامر محمد بسكتة قلبية مفاجئة

تصاعد الحرب.. السودان يغلق جزءًا من حدوده مع إثيوبيا

بعد تصدر «بايدن».. أنصار «ترامب» يحتشدون بالأسلحة

ضحايا مهرجان الجونة.. زينب غريب تعلن إصابتها بكورنا

تخلص من انتفاخ المعدة بهذه الأعشاب

إطلاق نار بمظاهرة في فلوريدا للتنديد بـ "سرقة الأصوات "

إصابة هازارد وكاسميرو بفيروس كورونا

تدهور حالة فنانة شهيرة بشكل مفاجئ.. وابنها: «أرجوكم ادعولها»

ADS
 

الحرائق المجهولة تصل لـ 10 ولايات في الجزائر

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 07-11-2020 02:02 م متابعات- أمينة عبد العال
تواصل المديرية العامة للحماية المدنية عملية إخماد حرائق الغابات والتي أضرمت في 10 ولايات ، مما تسبب في مصرع شخصين و إجلاء 15 شخص من أماكن الحرائق .
وحسب بيان الحماية المدنية فإنه منذ ليلة أمس سجلت ولاية تيبازة ، الشلف ، تلمسان ، سيدي بلعباس ، بحاية ، تيزي و زو ، وهران و مستغانم ، حرائق مجهولة الأسباب  وتعمل وحدات الحماية المدنية علي إخمادها حتى الآن .
في سياق متصل تم رفع حالة التأهب علي مستوي عدد من الولايات التي شهدت حرائق الغابات من أجل إخماد النيران وحماية حياة المواطنين و ممتلكاتهم .
 

إقرأ ايضا

158651937147548600

تصاعد الحرب.. السودان يغلق جزءًا من حدوده مع إثيوبيا

Capture

بعد تصدر «بايدن».. أنصار «ترامب» يحتشدون بالأسلحة

ارشيفية

إطلاق نار بمظاهرة في فلوريدا للتنديد بـ "سرقة الأصوات "

أخبار متعلقة

الملك سلمان وولي العهد

رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي رئيس الجزائر