الإثنين، 01-02-2021
09:06 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أطاح
جيش ميانمار بالسلطة واعتقل الزعيمة ، أونج سان سو كي ، وبعض القادة الآخرين من
حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية في الساعات الأولي من صباح اليوم .
و
أعلن الجيش
في بيان تداولته الصحافة المحلية والعالمية أنه نفذ الاعتقالات التي
قام بها ردا علي تزوير الانتخابات ، لافتا إلي أن تم تسليم السلطة لقائد الجيش
،
مين أونج هلاينج ، وفرض حالة الطوارئ
في البلاد لمدة عام ، وقام الجيش
نشر قواته خارج مجلس مدينة يانجون الرئيسية حسبما نشرت " رويترز " .
في
سياق متصل تعطلت خطوط الهاتف مع العاصمة نايبيداو ومدينة يانجون الرئيسية وانقطع
البث التليفزيون الرسمي قبل ساعات من موعد انعقاد البرلمان لأول مرة منذ
الانتخابات ، التي حقق فيها حزب الرابطة الوطنية بقيادة سو كي فوز ساحق في نوفمبر
الماضي .
جدير بالذكر أن سو كي (75 عاما) وصلت إلى السلطة
عقب فوز ساحق في انتخابات عام 2015 بعد خضوعها للإقامة الجبرية لعقود، لكن مكانتها
العالمية تضررت بعد فرار مئات الآلاف من الروهينغا من عمليات عسكرية بإقليم راخين في
غرب البلاد عام 2017، ورغم ذلك لا تزال سو كي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، تحظى
بشعبية كبيرة داخل البلاد.