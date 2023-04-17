الثلاثاء 18 أبريل 2023
توقيت مصر 06:48 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو لـ هالة صدقي من كواليس التصوير يثير الجدل حول نهاية "جعفر العمدة"

الجيش يستعيد السيطرة على مبنى التليفزيون.. آخر تطورات حرب السودان

شاهد.. "الدعم السريع" تقتحم منزل "البرهان" و "الكباشي" وهذا ما عثروا عليه

أعنف من زلزال تركيا.. تحذير من زلزال بقوة 9 ريختر يضرب هذه الدول

أول اختبار للمدرب الجديد.. موعد مباراة الزمالك والمقاولون

60 دقيقة.. السيسي يصدق على قرار عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي

أعلى مستوى في شهر.. الدولار يرتفع عالميًا وهذا سعره في البنوك المصرية

منهم كهربا.. كولر يستبعد 4 لاعبين من مباراة سموحة اليوم

بع عزل مرتضى.. قرار قضائي جديد بشأن مجلس الزمالك

"عايزاك انت".. قتلت زوجها من أجل معاشرة شقيقه في الدقهلية

ADS
 

الجيش يستعيد السيطرة على مبنى التليفزيون.. آخر تطورات حرب السودان

916
السودان
Native
Teads
الإثنين، 17-04-2023 12:53 م

أعلن الجيش السوداني، الاثنين، استعادة السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون بالعاصمة الخرطوم.

وذكر الجيش في بيان: "قواتكم المسلحة تستعيد السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون (بالخرطوم) وإعادة البث" دون مزيد تفاصيل.

والسبت، قالت قوات "الدعم السريع" في بيان، إنها سيطرت على مباني الإذاعة والتلفزيون خلال المواجهات المسلحة التي اندلعت بين الجانبين.

وفي بيان منفصل، ذكر الجيش السوداني إن "الرائد نجم الدين إسماعيل المتحدث الرسمي السابق باسم قوات الدعم السريع أعلن انسلاخه وانضمامه للقوات المسلحة".

وأضاف: "الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع المتمردة يعلن انسلاخه عن المتمردين وانضمامه لقواتكم المسلحة ليقاتل جنبا إلى جنب لإنهاء التمرد".

كما أعلن الجيش "انشقاق العميد الركن محمد صالح محمد أحمد أبو حليمة عن متمردي الدعم السريع والانضمام بقواته لمناصرة الجيش السوداني".

ولليوم الثالث، تشهد العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى اشتباكات مسلحة متواصلة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".

وتبادل الجيش وقوات "الدعم السريع" اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كل منهما، فيما وصف الجيش "الدعم السريع" بـ"المتمردة"، في خلاف بدأ بتحريك الأخيرة لقواتها نحو عدة مدن سودانية دون إذن من قيادة المؤسسة العسكرية.

وتوجت الاشتباكات شهورا من التوترات المتصاعدة بين الجيش وشريكه "قوات الدعم السريع" الذي تحول إلى خصم نتيجة الخلافات حول عملية دمج قوات الدعم بالجيش.
 

إقرأ ايضا

Capture

شاهد.. "الدعم السريع" تقتحم منزل "البرهان" و "الكباشي" وهذا ما عثروا عليه

Capture

أعنف من زلزال تركيا.. تحذير من زلزال بقوة 9 ريختر يضرب هذه الدول

Capture

فلكي كويتي: لا يمكن رؤية الهلال يوم الخميس.. العيد السبت

أخبار متعلقة

Capture

شاهد.. "الدعم السريع" تقتحم منزل "البرهان" و "الكباشي" وهذا ما عثروا عليه

Capture

فيديو.. الناطق باسم "الدعم السريع" يعلن انشقاقه وانضمامه للجيش

اشتباكات-السودان-1681584280-0

إسقاط طائرة أجنبية واشتعال الحرب.. آخر تطورات أحداث السودان