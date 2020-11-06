الجيش يحذر من خطورة الوضع في أثيوبيا

الجمعة، 06-11-2020
01:17 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الجيش
الأثيوبي أن الحكومة المركزية دخلت في حرب مع السلطات المتمردة
في إقليم " تيجراي " شمال البلاد .
و قال نائب رئيس أركان الجيش
برهان جولا في مؤتمر صحفي في العاصمة "
دخل بلدنا في حرب لم يكن يتوقعها .. هذه الحرب مخزية .. أنها عبثية ، لافتا إلي
أنهم سيحرصون علي أن تظل الحرب في تيجراي و لا تصل إلي وسط البلاد "، حسبما
نشرت " سبوتنيك " .
جدير بالذكر أن رئيس الحكومة أبي
أحمد أصدر أمر صباح الأربعاء الماضي بفرض حالة الطوارئ لـ 6 أشهر بعد إعلان عملية
عسكرية ضد سلطات المنطقة التي يتهمها بمهاجمة قواعد للجيش الأثيوبي .