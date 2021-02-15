الجيش السوري يتصدي لعدوان صاروخي جديد

الإثنين، 15-02-2021
09:54 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الجيش السوري
صباح اليوم الاثنين أن دفاعاته الجوية تصدت لعدوان إسرائيل
ي في سماء العاصمة دمشق
، ولم يقدم الإعلام السوري الرسمي أي تفاصيل أخري عن الأهداف التي قصفها سلاح الجو
الإسرائيل
ي .
و ذكر بيان للجيش
السوري أن طائرات
عسكرية إسرائيل
ية حلقت فوق مرتفعات الجولان لضرب أهداف على مشارف دمشق
، مشيرا إلى أن
الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ من دون أن يوضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن
سقوط قتلى أو مصابين، لافتا إلي إن دفاعاته الجوية تواصل التصدي لهجمات صاروخية إسرائيل
ية
في سماء دمشق
.
في سياق متصل صرح مصدر عسكري سوري: "إنه في تمام الساعة
1:18 من فجر اليوم (الاثنين) نفذ العدو الإسرائيل
ي عدوانا برشقات من الصواريخ من اتجاه
الجولان السوري المحتل واتجاه الجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق
، وقد
تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، بحسب رويترز.