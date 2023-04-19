الجيش السوداني: دولتان مجاورتان تقدمان مساعدات لقوات الدعم السريع





قال الفريق أول بالجيش السوداني عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي لفضائية "العربية"، إن دولتين مجاورتين تحاولان تقديم مساعدات لقوات الدعم السريع، لكنه لم يفصح عن الدولتين.

وقال كباشي، إن الجيش السوداني اضطر لدخول المعركة ضد قوات الدعم السريع.

وكان الجيش السوداني أعلن في بيان مساء الثلاثاء أنه بناء على متابعته لمعلومات دقيقة بفصول عملية التآمر ومؤشرات قوية بتورط أطراف إقليمية ومحلية، مضيفًا أنه سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب.

وقال الجيش السوداني، إنه لديه مؤشرات على تورط أطراف إقليمية ومحلية مع الدعم السريع وسيكشف عنها لاحقًا.

هذا وتواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بشرق الخرطوم، وإن بوتيرة أخف، وذلك بعد أقل من نصف ساعة من بدء سريان هدنة إنسانية يفترض أن تستمر 24 ساعة.

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد وافقا في وقت سابق اليوم على وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة وذلك بعد أربعة أيام من القتال العنيف في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.