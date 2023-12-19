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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 10 ضباط وجنود خلال 24 ساعة

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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 10 ضباط وجنود خلال 24 ساعة

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جيش الاحتلال
الثلاثاء، 19-12-2023 11:02 ص


أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابطين جديدين من عناصره في المعارك البرية التي تجري في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 463، ويرتفع عدد القتلى الذين أعلن عنهم خلال الـ 24 ساعة إلى 10 ضباط ومجندين.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن القتيلين هما: النقيب (احتياط) روتم يوسف ليفي (24 عاما) نائب قائد فصيلة في وحدة "يلام"، والرائد (احتياط) دانيل يعقوب بن هاروش مالون (31 عاما)، مقاتل في الكتيبة 6551، في تشكيل هفتي حاش (551).
وأشار إلى أنه أصيب مقاتلان من الكتيبة 13، لواء جولاني، بجروح خطيرة الليلة الماضية خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وإبلاغ ذويهم.
وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية إلى 130، ومنذ إطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر إلى 463 قتيلا.

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