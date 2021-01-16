السبت 16 يناير 2021
توقيت مصر 10:31 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السبب الحقيقي لحذف " اليوتيوب " أغنية محمد منير " فينك يا حبيبي "

رئيس الفلبين يوجه رسالة قاسية للنساء

بشري سارة من المالية للعمالة الغير منتظمة

الجيش الإثيوبي يرد على السودان بشأن «الحرب الوشيكة»؟

في مثل هذا اليوم عام2014.. الأهلي يتعاقد مع أبوتريكة (تقرير)

شاهد.. انفجار هائل يهز لبنان

الولايات المتحدة تحذر من أكبر تهديد إرهابي في 2021

قرار عاجل من «واتساب» بعد مغادرته من قِبل الملايين

قرارات جديدة لـ" ترامب" في يوم رحيله عن البيت الأبيض

شاب يٌنزل فتاة من سيارتها بالقوة ويتهجم عليها في وضح النهار (فيديو)

ADS
 

الجيش الإثيوبي يرد على السودان بشأن «الحرب الوشيكة»؟

thumbs_b_c_0b293f31a748383cd816d5c898eed967
الجيش الإثيوبي
 
السبت، 16-01-2021 10:10 ص المصريون

نفى الجيش الإثيوبي، اليوم، السبت، اختراق طائرة عسكرية تابعة له الأجواء السودانية منذ أيام قليلة.
وقال رئيس هيئة الأركان الإثيوبية: "لسنا بحاجة للحرب مع السودان بأي حال من الأحوال، موضوع التعديات في الحدود مع السودان لا يمكن اعتباره احتلالا".
فيما أكد المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، أن منطقة الفشقة ليست أرضا متنازعا عليها مع إثيوبيا؛ لأنها سودانية باعتراف العالم كله.
وقال الفكي في مؤتمر صحفي: "ندعو إثيوبيا للانسحاب من منطقتين على الحدود بوسعنا استردادهما لكننا لا نرغب بالحرب".
وأضاف عضو مجلس السيادة السوداني "لا نستبعد تقديم شكوى ضد إثيوبيا في مجلس الأمن على خلفية أزمة الحدود وقد نطلب وثائق وخرائط تاريخية من بريطانيا".
وأوضح أن الإثيوبيين تواجدوا في 17 موقعا داخل السودان خلال الأعوام الماضية.
وذكر "الفكي" أن الجيش السوداني سينفتح علي كامل الأراضي السودانية، مضيفا "لا نسعى لأي نزاع مسلح مع جيراننا".
 

إقرأ ايضا

رئيس الفلبين

رئيس الفلبين يوجه رسالة قاسية للنساء

ارشيفية

الولايات المتحدة تحذر من أكبر تهديد إرهابي في 2021

ترامب

قرارات جديدة لـ" ترامب" في يوم رحيله عن البيت الأبيض

أخبار متعلقة

ارشيفية

طائرة أثيوبية تخترق الحدود السودانية

اباتشي-فوق-بغداد

تطور خطير بعد التهديدات.. تحطم طائرة عسكرية سودانية على الحدود مع إثيوبيا

القوات السودانية

رد قاسٍ من السودان على التهديدات الإثيوبية

السلطان علي دينار

حفدة السلطان دينار " كاسي الكعبة " في غزة يستغيثون بالسودان

1267437_0

السودان يهدد بخيارات أخرى في أزمة سد النهضة

ارشيفية

الجيش يحبط هجوم لقوات عسكرية إثيوبية