الجولاني: لن نهاجم إسرائيل ولن نريد صراعاً معها أو مع أي طرف

قال زعيم هيئة تحرير الشام في سوريا أحمد الشرع الملقب بـ "الجولاني"، أنه لن يسمح باستخدام سوريا كنقطة انطلاق لهجمات ضد إسرائيل.

وأكد الجولاني لصحيفة "التايمز" البريطانية، على التزامه باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، داعياً المجتمع الدولي لضمان التزام إسرائيل بها أيضاً.

وقال :"مستعدون لإعادة المراقبين الدوليين ولا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل أو أي طرف"، كما طالب إسرائيل وقف غاراتها الجوية في سوريا وسحب قواتها من الأراضي التي سيطرت عليها.

وأضاف الجولاني في تصريح آخر لنيويورك تايمز :"العقوبات كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن، داعياً الحكومات كالولايات المتحدة لإزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام.