الثلاثاء 09 أغسطس 2022
توقيت مصر 11:52 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحقيقات النيابة تفجر مفاجآت: أقام معها علاقة عامين وخطب صديقتها.. فانتقمت

ارتكب خطأ فادحًا تسبب في مقتل أمه بيده

يغتصب خطيبته حتى حملت منه سفاحًا

فرج عامر يعلن أسماء 9 صفقات في الأهلي

أبرزهم عمرو السولية.. 3 لاعبين أساسيين في الأهلي يطلبون الرحيل

أول ظهور لتوأم الفنانة زينة وأحمد عز.. إلى من يشبهون؟

أبناء فنانة شهيرة يقرران مقاطعتها تمامًا بعد صورها العارية

محمود سعد بتصريحات صادمة عن والده:«كان بينا هجر وغدر ولما مات محستش بحاجة»

الدولار يقفز ويرتفع 17 قرشًا أمام الجنيه

بعد أزمة الملابس الداخلية.. الرقابة ترفض عرض فيلم منى زكي الجديد

ADS
 

الجهاد الإسلامي: نرفض أي جهود وساطة قبل الثأر لاغتيال قادتنا

download
الجهاد الاسلامي
Native
Teads
الأحد، 07-08-2022 10:23 ص


أفاد وسائل إعلام، بأن حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين اتخذت قرارا بـ"عدم التعاطي مع أي جهود وساطة" بخصوص الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي، إلا "بعد الثأر من العدوان والاغتيالات".

وأعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" في وقت سابق عن "استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بـ"سرايا القدس"، رأفت الزاملي "أبو النور"، رفقة، خالد منصور، قائد المنطقة الجنوبية في الحركة".

وقال "الجهاد الإسلامي": "إن دماء القائد خالد منصور ستشعل معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض اليوم لاقتحامات المستوطنين، وسيكون إخوة القائد خالد منصور ورفاق دربه في طليعة من يقومون بالواجب المقدس والذود عن المرابطين والمرابطات في الأقصى وساحاته الشريفة".

هذا وأصدرت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانا بخصوص عملية الاغتيال، قالت فيه: "تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وأمتنا الشهيد القائد في "سرايا القدس" خالد منصور والشهداء الأبرار من المجاهدين والمدنيين، وإن هذه الدماء الزكية ستبقى نبراسا للمجاهدين ولعنات تلاحق المحتلين حتى زوالهم عن أرضنا، بإذن الله".

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت مساء يوم الجمعة الماضي "استشهاد القائد في سرايا القدس، تيسير الجعبري "أبو محمود" خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة".
 

إقرأ ايضا

218186

قيادي إماراتي يوجه دعوة للدول العربية التي لها علاقة مع إسرائيل: أعيدوا تقييم الموقف

62f0bcda423604524d0540d5

شاهد لحظة سقوط منزل في السعودية بسبب الأمطار

53215

44 شهيدًا.. مصر تنجح في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

أخبار متعلقة

AFP_32G32G2

شاهد لحظة اغتيال الاحتلال تيسير الجعبري القيادي في حركة الجهاد بغزة