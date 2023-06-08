"الجنس الحرام".. تورط زوجة في جريمة بشعة لا تخطر على بال





في جريمة بشعة هزت الشارع العراقي، أقدمت سيدة على التخلص من حياة زوجها واتفقت مع عشيقها على قتله وحرق جثته.

وأفادت وكالة "شفق نيوز" العراقية بأن مديرية مكافحة الإجرام في بغداد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمة بقتل زوجها بمعاونة عشيقها وحرق جثته في منطقة البياع بالعاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، أن القبض على المتهمة جاء بعد توافر معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة إجرام البياع بوجود جريمة قتل، وجرى تشكيل فريق والانتقال إلى موقع الحادث.

وأضافت المديرية في بيانها أنه بعد التحري وجمع المعلومات ألقي القبض على المتهمين، وبالتحقيق معهما انهارت زوجة المجني عليه، واعترفت بقتل زوجها وحرق جثته بالاتفاق مع عشيقها.

وتابعت مديرية مكافحة إجرام بغداد في بيانها أنها دوّنت اعترافات المتهمة ابتدائيا وقضائيا، فيما قرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات وإنزال العقوبة العادلة بحقهما.

وقبل أيام، شغلت جريمة قتل المواطن العراقي آرام عاصي قطاعا كبيرا من الجمهور، قبل إعلان السلطات الأمنية ضبط الجاني وسلاح الجريمة.

وفي أواخر مايو الماضي، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في العراق القبض على منفذي جريمة قتل المواطن آرام عاصي في محافظة كركوك.

وتمكنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن وقوة أمنية مشتركة من إلقاء القبض على منفذي الجريمة، وضبط العجلات والأسلحة المستخدمة في تنفيذها.

وكانت وسائل إعلام عراقية أكدت العثور على جثة شخص مقتول داخل مزرعته في كركوك، مشيرة إلى أن مسلحين مجهولين قتلوا الضحية بسلاح كاتم للصوت ولاذوا بالفرار.