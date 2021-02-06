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الجنرال إيفاشوف يكشف عن الخطر الحقيقي المهدد للولايات المتحدة

الجنرال إيفاشوف
الجنرال إيفاشوف
 
السبت، 06-02-2021 09:48 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشف الجنرال الروسي ليوند جريجوريفيتش إيفاشوف ، رئيس أكاديمية الدراسات الجيوسياسية ، عن الخطر الحقيقي الذي يهدد الولايات المتحدة.
وقال في مقطع الفيديو :" هل يعرف العسكريون الأمريكيون ما لا يعرفه العسكريون الروس والصينيون؟ لماذا يتحدث أميرال أمريكي عن احتمال نشوب حرب نووية مع روسيا أو الصين؟
و أضاف في لقائه مع الإعلامي أرتيوم كابشوك في برنامج "أبعاد روسية" :"هل يؤيده أحد في الإدارة السياسية الجديدة في واشنطن؟ هل يتوقع الأمريكيون أن تواجه روسيا خطراً يهدد كيانها؟ ما هو الخطر الوجودي بالنسبة للولايات المتحدة؟ وماذا سيحدث لو تنازلت روسيا عن مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز إلى أوروبا؟ " .


 

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