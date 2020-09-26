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الجمارك الصينية تمنع سفينتين روسيتين من المرور في مياهها لهذا السبب

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 26-09-2020 10:31 ص متابعات- أمينة عبد العال
منعت الجمارك الصينية سفينتين روسيتين من العبور في مياهها لمدة 4 أسابيع بسبب اكتشاف فيروس كورونا في عينات من المنتجات الروسية وعلي أغلفتها.
وقالت الجمارك الصينية في بيان نشرته الصحافة المحلية أن مجموعة الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها في مقاطعة شاندونج أبلغت أن اختيار الحمض النووي للعينات المأخوذة من العبوات الخارجية ومن المنتجات المائية المستوردة من روسيا كان إيجابيا.
كما أشار البيان إلي أن الجمارك في جميع أنحاء البلاد تعلق اعتبارا من اليوم السبت، وأنه بعد مرور المدة سيتم استئناف العمل .
 

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